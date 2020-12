DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em queda em jornada de correção

(DJ Bolsa)-- As ações globais recuam esta segunda-feira, numa jornada marcada pela correção dos fortes ganhos registados nas últimas semanas, a reboque das esperanças de que a vacina para a Covid-19 está prestes a ser distribuída.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 1%, o francês CAC cedeu 1,4%, o alemão DAX perdeu 0,3% e o britânico FTSE 100 deslizou 0,3%.