DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em queda, EUA sobem após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no vermelho esta terça-feira, enquanto os mercados de ações dos EUA sobem, depois de a leitura mais recente da inflação norte-americana ter mantido intactas as expectativas dos investidores de uma aterragem suave da economia.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, subiu 3,1% em termos homólogos em novembro, em linha com as expectativas. O relatório, um dos últimos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.