DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em queda sob pressão da inflação

(DJ Bolsa)-- As ações globais continuam a ceder à pressão da inflação esta quarta-feira, com os investidores a prepararem-se para um período de preços mais altos, impulsionados sobretudo pelo crescimento dos preços da energia.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 caiu 1%, enquanto o DAX deslizou 1,5%, o CAC perdeu 1,3% e o FTSE recuou 1,2%.