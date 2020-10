DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em queda sob pressão do coronavírus

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em queda, pressionadas pela cautela dos investidores em torno das restrições relacionadas com o coronavírus e as incertezas sobre novos estímulos orçamentais dos EUA.

O Stoxx Europe 600 perdeu 0,4%, o DAX cedeu 0,9%, o CAC fechou a cair 0,3% enquanto o FTSE 100 subiu 0,1%.