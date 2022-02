DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em queda sob tensão geopolítica

(DJ Bolsa)-- As ações europeias deslizaram esta sexta-feira, pressionadas pela escalada da violência na Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 perdeu 0,8%, enquanto o DAX recuou 1,5%, o CAC cedeu 0,3% enquanto o FTSE perdeu 0,3%.

Nos EUA, o sentimento é semelhante, com o S&P 500 a cair 0,8%, o Dow Jones Industrial Average a ceder 0,6% e o Nasdaq a recuar 1,2%.