DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em tom misto

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam com tom misto esta quinta-feira, após uma série de publicações de dados económicos que devem acentuar o debate em torno da resposta da Reserva Federal dos EUA à recuperação económica.

O Stoxx Europe 600 somou 0,3%, enquanto o CAC acelerou 0,7%. Em sentido contrário, o DAX perdeu 0,3% e o FTSE deslizou 0,1%.