DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha em tom misto após reunião do BCE

(DJ Bolsa)-- As ações europeias tiveram alguma dificuldade em encontrar direção esta quinta-feira, e nem a reunião do Banco Central Europeu definiu um tom concreto para as principais praças.

O Stoxx 600 somou 0,2%, com as retalhistas alimentares a compensarem as quedas das empresas de automóveis. O DAX e o FTSE perderam ambos 0,1% e o CAC somou 0,8%.