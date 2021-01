DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha maioritariamente em alta ligeira

(DJ Bolsa)-- As praças europeias encerraram maioritariamente em alta ligeira, enquanto os mercados de ações norte-americanos seguem a mesma tendência, numa altura em que os congressistas discutem a destituição do ainda presidente dos EUA durante a última semana deste no cargo.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX cresceram ambos 0,1%, ao passo que o CAC subiu 0,2% e o FTSE 100 desceu 0,1%.