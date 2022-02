DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha maioritariamente em queda

(DJ Bolsa)-- As ações globais perdem terreno esta quarta-feira, enquanto os preços do petróleo voltam a subir, à medida que os investidores monitorizam as tensões entre a Rússia e a Ucrânia e aguardam pelas minutas da Reserva Federal dos EUA.

Na Europa, o Stoxx fechou praticamente na linha de água, enquanto o DAX perdeu 0,3%, o CAC deslizou 0,2% e o FTSE cedeu 0,1%.