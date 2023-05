DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha maioritariamente no verde; Wall Street recua

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em alta esta segunda-feira, com o índice pan-europeu Stoxx Europe 600 a ganhar 0,4% para 466,94 pontos.

Os bancos e as financeiras estiveram entre as cotadas com melhor desempenho devido às perspetivas de novos aumentos das taxas de juro, depois de o Banco Central Europeu ter subido as taxas na semana passada.

Ainda assim, o DAX recuou ...