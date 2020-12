DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista à espera do Brexit

LISBOA (DJ Bolsa)-- As praças europeias encerraram mistas esta quinta-feira antes da pausa do Natal, numa sessão mais curta que ficou marcada pelo otimismo de que o Reino Unido e a União Europeia estão prestes a anunciar um acordo do Brexit.

O índice Stoxx Europe 600 estabilizou, enquanto o CAC caiu 0,1% e o FTSE 100 subiu 0,1%. A bolsa alemã esteve encerrada.