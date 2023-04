DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista antes de resultados empresariais

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas esta segunda-feira, enquanto nos EUA os mercados caem, com os investidores a esperarem pelos relatórios de resultados empresariais que são publicados esta semana.

O índice Stoxx Europe 600 estabilizou, o DAX caiu 0,1%, o CAC perdeu 0,3% e o FTSE 100 subiu 0,1%.

"Os mercados ficaram desanimados esta tarde com a escassez no calendário de hoje, e antes dos resultados ...