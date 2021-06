DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista após dados do emprego dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram mistas esta quinta-feira, depois da decisão da Reserva Federal dos EUA no dia anterior, enquanto os investidores reagem aos dados que mostraram uma subida inesperada dos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA na semana passada.

O Stoxx 600 caiu 0,1% e o FTSE 100 recuou 0,4%, enquanto o DAX e o CAC subiram 0,1% e 0,2%, respetivamente.