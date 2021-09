DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista após decisão do BCE

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram mistas esta quinta-feira, depois de o Banco Central Europeu ter dito que vai reduzir moderadamente o ritmo de compras de ativos no âmbito do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP.

O índice Stoxx Europe 600 caiu menos de 0,1% e o FTSE 100 desceu 1%, ao passo que o DAX subiu menos de 0,1% e o CAC somou 0,2%.