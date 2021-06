DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista após inflação dos EUA, BCE

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram mistas esta quinta-feira, depois de o Banco Central Europeu ter mantido as taxas de juro e a inflação dos EUA ter subido ao ritmo mais rápido desde 2008.

O Stoxx Europe 600 fechou na linha de água, o DAX e o CAC caíram menos de 0,1% e 0,3%, respetivamente, e o FTSE 100 subiu 0,1%.