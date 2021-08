DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista com dados da Alemanha, Jackson Hole

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram mistas esta quarta-feira, com os investidores a reagirem aos dados pior do que o esperado do sentimento empresarial da Alemanha e enquanto esperam pelo simpósio de Jackson Hole de sexta-feira.

O índice Stoxx Europe 600 fechou na linha de água e o CAC subiu 0,2%.