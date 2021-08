DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista com falta de liquidez

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas esta segunda-feira, na linha do que acontece em Wall Street, graças à falta de liquidez típica desta altura do ano, mas também à inquietação dos investidores sobre a robustez da recuperação económica.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,2%, enquanto o FTSE 100 ganhou 0,1%, mas o DAX e o CAC 40 caíram ambos 0,1%.