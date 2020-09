DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista com receios de segunda vaga do vírus

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas, com a subida do euro a pressionar as empresas multinacionais do continente e os receios sobre o aumento dos casos de coronavírus a sobreporem-se às notícias positivas sobre uma potencial vacina.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,2% e o CAC cresceu 0,4%, ao passo que o DAX perdeu menos de 0,1% e o FTSE 100 recuou 0,1%.