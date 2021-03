DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista com subida das yields dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas esta sexta-feira, com a cautela dos investidores sobre a nova subida das yields dos Treasurys.

O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,3%, enquanto o DAX perdeu 0,5%, o CAC subiu 0,2% e o FTSE 100 valorizou 0,4%.

O S&P 500 cai 0,1%, o Dow sobe 0,5% e o Nasdaq Composite Index desce 0,8%.