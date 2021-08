DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista com traders atentos a Jackson Hole

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas esta terça-feira, com os investidores focados no simpósio de Jackson Hole da Reserva Federal dos EUA na sexta-feira, quando o banco central deve detalhar os planos para reduzir as compras de obrigações.

O índice Stoxx Europe 600 fechou na linha de água, o DAX subiu 0,3%, o CAC caiu 0,3% e o FTSE 100 subiu 0,2%.