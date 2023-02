DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista em dia de feriado em Wall Street

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas esta segunda-feira, num dia em que os mercados dos EUA estão encerrados para a celebração do dia do Presidente.

O Stoxx Europe 600 e o FTSE 100 subiram 0,1%, o DAX encerrou estável e o CAC 40 caiu 0,1%.

"Os ganhos dos índices europeus foram anulados esta tarde, já que os receios com as taxas de juro e o conflito na Ucrâ...