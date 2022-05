DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista enquanto EUA seguem em baixa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram mistas esta segunda-feira, enquanto nos EUA os principais índices caem, num início de semana relativamente calmo, mas com a atenção nos desenvolvimentos geopolíticos.

O Stoxx 600 subiu 0,1% e o FTSE 100 cresceu 0,6%, enquanto o DAX caiu 0,5% e o CAC perdeu 0,2%.