DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista enquanto Wall Street avança

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas e os principais índices dos EUA sobem, enquanto os investidores avaliam os riscos para a economia global e aguardam pelo desfecho da reunião do Banco Central Europeu de quinta-feira.

O índice continental Stoxx Europe 600 recuou 0,6%, com o FTSE a descer 0,9%. O DAX ganhou 0,4%, enquanto o CAC fechou praticamente na linha de água.