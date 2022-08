DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista enquanto Wall Street mantém ganhos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas esta quinta-feira, penalizadas pelos receios sobre uma crise energética, enquanto os índices de Wall Street seguem com ganhos, animados pelos sinais de abrandamento da inflação nos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 ganhou 0,1% e o CAC subiu 0,3%, mas o DAX recuou 0,1% e o FTSE desceu 0,6%.