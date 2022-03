DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista; EUA caem após discurso de Powell

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram mistas esta segunda-feira, enquanto os mercados de ações dos EUA caem e os preços do petróleo sobem, com os investidores a reagirem a novos comentários da Reserva Federal dos EUA depois das subidas da semana passada.

O Stoxx 600 fechou na linha de água e o FTSE 100 cresceu 0,5%, ao passo que o DAX e o CAC caíram ambos 0,6%.