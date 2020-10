DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista; EUA seguem no vermelho

(DJ Bolsa)-- As praças europeias fecharam mistas esta sexta-feira, enquanto os mercados de ações dos EUA seguem baixa, com o Dow Jones Industrial Average a caminho de registar a pior semana e mês desde março, após a forte queda das ações das tecnológicas.

O índice Stoxx Europe 600 ganhou 0,2% e o CAC avançou 0,5%, ao passo que o FTSE 100 desceu menos de 0,1% e o DAX caiu 0,4%.