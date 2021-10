DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista; Wall Street ganha terreno

(DJ Bolsa)-- Os índices europeus fecharam mistos, esta segunda-feira, enquanto os preços do petróleo e do gás natural continuam a subir.

O índice continental Stoxx Europe 600 registou uma queda de 0,1%, enquanto o DAX cedeu 0,1%, o CAC somou 0,2% e o FTSE acelerou 0,7%.