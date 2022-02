DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista; Wall Street recua

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas, depois de o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter enviado militares para duas áreas separatistas da Ucrânia, elevando os receios de conflito total na região.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,1%, enquanto o DAX perdeu 0,3%, o CAC terminou na linha de água e o FTSE somou 0,1%.