DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista; Wall Street segue sob pressão

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas, enquanto Wall Street recua esta terça-feira, num momento em que os investidores avaliam a perspetiva de novas sanções contra a Rússia.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 somou 0,2%, enquanto o DAX perdeu 0,7% e o CAC deslizou 1,3%. O FTSE acelerou 0,7%.