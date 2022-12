DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha mista; Wall Street testa subida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam mistas esta sexta-feira, após uma nova leitura sobre o estado do consumo dos EUA ter mostrado uma desaceleração no crescimento dos gastos.

O Stoxx 600 e o DAX somaram 0,1% e 0,2%, respetivamente, ao passo que o CAC perdeu 0,2%. No Reino Unido, a sessão terminou mais cedo antes da pausa do Natal, com o FTSE 100 a fechar na linha de água.

... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.