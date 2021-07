DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha na linha de água após inflação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam na linha de água esta terça-feira, uma vez que os receios da inflação foram compensados pelas quedas do euro e da libra contra o dólar.

O índice Stoxx Europe 600 estabilizou. Em termos nacionais, o índice alemão DAX, o francês CAC e o britânico FTSE 100 fecharam todos na linha de água.