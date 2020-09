DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde a acompanhar Wall Street

(DJ Bolsa)-- As praças europeias encerraram em alta esta terça-feira, numa altura em que os mercados de ações dos EUA sobem com o impulso das ações tecnológicas, devido à vaga de atividade de fusões & aquisições no setor.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, enquanto a nível nacional o DAX valorizou 0,2%, o CAC avançou 0,3% e o FTSE 100 somou 1,3%.