DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde antes da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta quarta-feira, antes de a Reserva Federal revelar a decisão sobre as taxas de juro, enquanto o mercado dos EUA segue misto.

O Stoxx Europe 600 avançou 0,4%, o FTSE 100 somou 0,1% e o DAX e o CAC subiram 0,5%, com a banca e as ações do setor mineiro entre os melhores desempenhos.

"Perante os dados atuais, antecipamos uma pausa na reuniã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.