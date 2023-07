DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde após BCE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta, depois de o Banco Central Europeu ter subido as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais, embora tenha emitido uma nota cautelosa sobre futuros aumentos das taxas.

O Stoxx Europe 600 e o DAX avançaram mais de 1% e o CAC progrediu 2%, enquanto o FTSE 100 subiu 0,3%.

"O BCE seguiu os passos da Fed, elevando as taxas em 25 pontos base para 4,25%"...