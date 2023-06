DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde após declarações de Lagarde

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam no verde esta terça-feira, com os sinais de que a política monetária do Banco Central Europeu vai continuar hawkish, enquanto nos EUA os índices continuam a subir depois da publicação de dados robustos.

O índice Stoxx Europe 600 subiu menos de 0,1%. O DAX cresceu 0,2%, o CAC subiu 0,4% e FTSE 100 avançou 0,1%.

A atenção está...