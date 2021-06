DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde após sessão volátil

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram no verde, depois de terem registado uma sessão volátil, enquanto nos EUA os mercados de ações passaram maioritariamente a ganhos após uma abertura negativa, com os comentários de responsáveis da Reserva Federal dos EUA.

O Stoxx 600 subiu 0,3%, o DAX cresceu 0,2%, o CAC avançou 0,1% e o FTSE 100 valorizou 0,4%.