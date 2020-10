DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde após Trump regressar à Casa Branca

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias fecharam no verde esta terça-feira, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter regressado à Casa Branca após ter estado hospitalizado a receber tratamentos para o coronavírus.

O índice Stoxx Europe 600 subiu menos de 0,1%, o DAX avançou 0,6%, o CAC cresceu 0,5% e o FTSE 100 somou 0,1%.