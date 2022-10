DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde após vitória de Sunak

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam no verde esta segunda-feira, depois de uma abertura em alta dos EUA e com a nomeação de um novo primeiro-ministro do Reino Unido.

O Stoxx Europe 600 subiu 1,4%, o DAX e o CAC ganharam ambos 1,6% e o FTSE 100 avançou 0,6%, com a valorização das ações de utilities e do imobiliário.

O antigo ministro das Finanças do Reino Unido ...