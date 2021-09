DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde com bolsas a ignorarem receios da China

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus encerraram em alta esta terça-feira, com os investidores a adotarem um modo mais otimista depois das perdas de segunda-feira motivadas pela turbulência no mercado imobiliário da China.

O índice Stoxx Europe 600 valorizou 1%, o CAC cresceu 1,5%, o DAX subiu 1,4% e o FTSE 100 cresceu 1,1%.