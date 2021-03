DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde com inflação contida nos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta quarta-feira, depois de os novos dados da inflação terem mostrado uma subida contida dos preços no consumidor em fevereiro.

O índice Stoxx Europe 600 valorizouy 0,4%, o DAX avançou 0,7%, o CAC cresceu 1,1% e o FTSE 100 caiu menos de 0,1%.