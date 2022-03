DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde com otimismo dos dados dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus fecharam em alta esta quarta-feira, com os investidores a reagirem aos dados económicos otimistas dos EUA, apesar dos receios sobre a continuação do conflito entre Rússia e Ucrânia.

O índice Stoxx Europe 600 e o DAX subiram ambos 0,7%, o CAC avançou 1,6% e o FTSE 100 valorizou 1,4%.