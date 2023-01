DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde com recuperação dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias conseguiram fechar no verde no final desta sexta-feira, depois de os mercados de ações dos EUA terem começado a recuperar após a publicação dos dados mais recentes da inflação e do consumo privado.

O índice Stoxx Europe 600 fechou em alta de 0,3% nos 455,17 pontos, com os ganhos dos setores da energia, automóveis e construção a mitigarem as perdas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.