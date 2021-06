DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde com subida das energéticas

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam no verde esta quarta-feira, com a subida das empresas do setor da energia e com a redução dos receios sobre a inflação.

O Stoxx 600 subiu 0,3%, o DAX somou 0,2%, o CAC cresceu 0,5% e o FTSE 100 subiu 0,4%.

A TechnipFMC, a BP, a TotalEnergies e a Royal Dutch Shell foram as energéticas que mais subiram.