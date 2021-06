DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde com subida do petróleo e Wall Street

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram maioritariamente em alta esta sexta-feira, depois de uma abertura positiva no último dia de negociação da semana e com Wall Street a prolongar os ganhos, juntamente com os preços do petróleo.

O Stoxx 600 e o DAX subiram ambos 0,1%, o FTSE 100 ganhou 0,4% e o CAC caiu 0,1%.