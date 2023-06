DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde com traders a digerirem dados

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam em alta esta terça-feira, apesar das quedas iniciais, enquanto os traders analisavam os dados económicos mais recentes.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,4%, o FTSE 100 ganhou 0,4%, o DAX avançou 0,2% e o CAC 40 cresceu 0,1%.

Dados publicados esta terça-feira mostraram que as encomendas industriais da Alemanha caíram 0,4% em cadeia em abril, enquanto as vendas ...