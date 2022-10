DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde enquanto EUA ganham

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A maioria das ações europeias fechou em alta esta terça-feira, com os ganhos das tecnológicas a mitigarem as perdas das ações da banca e do petróleo. Nos EUA, o cenário continua positivo.

O Stoxx Europe 600 subiu 1,4%, o CAC 40 avançou 1,9%, o DAX subiu 0,9% e o FTSE 100 fechou na linha de água, enquanto a libra sobe 1,7% para $1,1471, depois da nomeação do novo primeiro-ministro ...