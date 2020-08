DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde enquanto EUA mantêm queda

(DJ Bolsa)-- As ações europeias encerraram em alta esta sexta-feira, enquanto os mercados de ações dos EUA continuam em baixa, apesar do relatório do emprego de julho relativamente positivo.

O Stoxx Europe 600 ganhou 0,3%, o DAX avançou 0,7% e o CAC e o FTSE 100 subiram menos de 0,1%, tendo registado uma sessão volátil.