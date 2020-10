DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde, EUA continuam em alta

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias subiram na sessão desta quinta-feira, enquanto nos EUA o cenário também é positivo, com os investidores a continuarem otimistas de que o Congresso vai chegar a um acordo sobre as medidas de estímulos orçamentais destinadas a partes da economia.

O índice Stoxx Europe 600 valorizou 0,8%, o DAX cresceu 0,9%, o CAC subiu 0,6% e o FTSE 100 avançou 0,5%.