DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde; EUA mantêm ganhos

(DJ Bolsa)-- As ações globais progridem esta segunda-feira, com os investidores a avaliarem mais um conjunto de resultados de grandes empresas e a anteciparem uma semana de importantes reuniões em vários bancos centrais.

Na Europa, as principais bolsas ganharam terreno, com o DAX e o FTSE a subirem 0,9%, enquanto o CAC acelerou 0,7% e o Stoxx Europe somou 0,9%.