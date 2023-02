DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa fecha no verde graças a banca, telecoms

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta quinta-feira devido aos ganhos das ações de telecomunicações graças à especulação de fusões e aquisições no setor e após dados do índice de preços no produtor, ou IPP, dos EUA mais fortes do que o esperado.

O Stoxx Europe 600, FTSE 100 e DAX ganharam 0,2% e o CAC 40 avançou 0,9%.

